Cristina Pedroche ha anunciado en redes sociales que ha vuelto "a firmar con Atresmedia con un contrato de larga duración". Hace muchos años que la zapeadora es parte de la cadena y ha asegurado que le gustaría poder continuar el resto de su vida.

Arusitys felicita a su compañera y a todos los espectadores que podrán seguir disfrutando de la presencia de la presentadora una larga racha en pantalla.

"Por fin os puedo contar que he vuelto a firmar con Atresmedia con un contrato de larga duración. Aparecí por primera vez en televisión (con 21 añitos) a finales del 2009 en 'Sé lo que hicisteis' y desde entonces no he parado de trabajar", escribe en Instagram.

"Soy una afortunada y estoy muy orgullosa de la trayectoria que he tenido y del futuro que me espera.Tengo muchas ganas de terminar el año con las #PedrocheCampanadas y empezar el siguiente con muchas nuevas ilusiones. Gracias a todxs por acompañarme en este camino. Os adoro", añade.