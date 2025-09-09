Una profesora, sobre por qué los docentes se deprimen al volver de vacaciones: "Es como si empezáramos cada año en una nueva empresa"

"Todo el mundo nos dice: 'Pero sí lleváis dos meses de vacaciones, ya es hora de que trabajéis'. Pero yo vengo a exponer por qué el personal docente tiene este momento depresivo", anuncia @rrusa4 en este vídeo viral que recoge Aruser@s.

Con septiembre llega la vuelta al cole y no solo para los alumnos, también para los profesores. Que sí, que llevan dos meses de vacaciones y que el resto de los mortales no tenemos esa ventaja, vale. Pero ellos también sufren al volver 'al curro' y así nos lo cuenta @rrusa4 en este vídeo viral que recoge Aruser@s.

"Yo vengo a exponer por qué el personal docente tiene este momento depresivo, que es muy fuerte", anuncia. "Cuando tú te vas de vacaciones en tu trabajo normal y corriente, tienes tus 15 días o los que tú tengas, sabes que después te reincorporas a tu trabajo. Nosotros no tenemos eso. Es como si todos los años empezáramos en una nueva empresa", explica.

¿Y por qué tienen esa sensación? Porque cada año tienen alumnos distintos. Este aspecto sumado a que muchos tienen que ir peregrinando de centro en centro hasta conseguir una plaza fija hace que esta percepción sea mayor.

"Les pasa a los profesores y a los jugadores de fútbol. Morata tiene que estar de los nervios", señala Alfonso Arús en el plató del programa de laSexta.