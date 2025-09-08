"Es un infierno": Alfonso Arús, tras ver el viral de 'la vuelta al cole' de una guardería en China

En pleno día de vuelta al cole, Alfonso Arús muestra el desgarrador, y a la vez cómico, vídeo viral de una guardería en China, donde los niños lloran desconsolados por separarse de sus familiares.

El regreso al cole nunca fue fácil. Mientras algunos niños viven este 8 de septiembre, su primer día de clase, entre nervios y mochilas nuevas, en una guardería de China el regreso tras las vacaciones se ha convertido en todo un drama viral.

Alfonso Arús ha compartido en el plató las imágenes del "infierno" que están viviendo los pequeños, muchos de ellos completamente desbordados por la vuelta a la rutina.

En el vídeo, se puede ver a varios niños llorando sin consuelo: algunos se tiran al suelo en señal de protesta, otros se aferran con fuerza al brazo de su madre y unos cuantos más simplemente gritan sin parar. "Es un desconsuelo absoluto", bromea Hans Arús.

Alba Gutiérrez, por su parte, destaca la fuerza del efecto contagio: "Aunque uno entre calmado, si ve eso, se une".