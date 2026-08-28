Alfonso Arús analiza la evolución de las bodas: "Son más sofisticadas, pero se divorcian antes"

De la vajilla Duralex y la luna de miel en Salou a los QR para hacer regalos y las wedding planners. Las bodas han cambiado mucho en las últimas décadas y Álvaro Casares lo demuestra con un divertido viral.

Las bodas son uno de esos momentos que han evolucionado al mismo ritmo que la sociedad, y Álvaro Casares ha querido mostrarlo comparando cómo eran hace décadas con las celebraciones actuales. En el viral que presenta Alfonso Arús aparecen bodas de los años 80 y 90, de los 2000 y las de ahora, hasta con wedding planners. También han cambiado los regalos: de la clásica vajilla Duralex y una luna de miel en Salou a los actuales códigos QR para que cada invitado haga su aportación, además de todo tipo de detalles."Lo peor es que la gente se divorcia antes. Son más sofisticadas, pero duran menos", bromea el presentador.

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