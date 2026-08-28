Sydney Sweeney se viste con su marca de lencería para hacer la tarta de su cumpleaños

"Qué mejor manera de promocionar su marca", afirma Tatiana Arús al enseñar en Aruser@s este vídeo en el que Sydney Sweeney realiza su tarta de cumpleaños vestida únicamente con su firma de lencería.

Sydney Sweeney ha celebrado el primer aniversario de su marca por todo lo alto. Además, el próximo 12 de septiembre es su cumpleaños, así que "qué mejor que elaborarse ella misma su tarta de cumpleaños", destaca Tatiana Arús, que enseña en el vídeo principal de esta noticia cómo la joven actriz, que cumplirá 29 años, se ha vestido con la lencería de su marca para promocionarla.

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