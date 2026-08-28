Ahora

Viral

Sydney Sweeney se viste con su marca de lencería para hacer la tarta de su cumpleaños

"Qué mejor manera de promocionar su marca", afirma Tatiana Arús al enseñar en Aruser@s este vídeo en el que Sydney Sweeney realiza su tarta de cumpleaños vestida únicamente con su firma de lencería.

Sydney Sweeney

Sydney Sweeney ha celebrado el primer aniversario de su marca por todo lo alto. Además, el próximo 12 de septiembre es su cumpleaños, así que "qué mejor que elaborarse ella misma su tarta de cumpleaños", destaca Tatiana Arús, que enseña en el vídeo principal de esta noticia cómo la joven actriz, que cumplirá 29 años, se ha vestido con la lencería de su marca para promocionarla.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Última hora de la crisis migratoria de Ceuta | Marlaska llama a la calma y "al cese de cualquier tipo de violencia" tras los últimos altercados en Ceuta: "Ese no es el camino"
  2. Estalla la olla a presión en Ceuta: un centenar de personas intenta bloquear la llegada de ayuda y ataca los campamentos de migrantes
  3. Nepal advierte del riesgo de una segunda riada tras el desbordamiento de un lago: "El nivel del agua está subiendo"
  4. Muere a los 89 años el rey Harald V de Noruega, decano de los monarcas europeos
  5. Guerra en Irán en directo | Trump se adjudica el estrecho de Ormuz como "nuevo" territorio de EEUU
  6. 'Omega', el disco de Enrique Morente y Lagartija Nick que rompió el flamenco: "Nos echaban del escenario, éramos unos caraduras"