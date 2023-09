Edmundo Arrocet fue la última pareja de María Teresa Campos. El cómico ha intervenido esta mañana en Espejo Público vía telefónica. La noticia de su fallecimiento le ha sorprendido en América y él no tenía constancia de su estado de salud, ha asegurado en esta entrevista. Además, Arrocet ha afirmado que vive en el campo, sin acceso a las noticias. Fue su representante quien le puso al tanto de lo ocurrido.

Ambos llevaban años sin hablar, concretamente, desde que su relación acabó. "La gente dijo que fue por un WhatsApp y esa es una mentira que te duele el alma", ha afirmado. Susanna Griso, presentadora del programa matinal de Antena 3 le ha recordado que ella "se quejaba amargamente" de que su relación hubiera terminado así después de tanto tiempo. "No, para nada. Había mucha comunicación entre nosotros. Lo demás son 'inventos chinos' (...) Fue una mentira infame", ha sentenciado él.

Ante la pregunta de la periodista sobre si pensaba ponerse en contacto con sus hijas, Carmen Borrego y Terelu Campos, el humorista se ha mostrado algo dubitativo. "Tengo sentimientos encontrados con ellas. No se han portado bien conmigo ni se portaron bien con la mamá en su época".

Arrocet ha afirmado que, en el caso de poder tener una última conversación con ella, no le pediría perdón. "La que me tenía que haber pedido perdón es ella a mí. Yo no a ella porque nunca fue verdad nada de eso". Sus palabras han despertado la indignación de Joaquín Torres, amigo de Terelu Campos, quien le ha acusado de ser un "cínico". "Hoy deberías respetar el dolor de la familia y no decir que te duele. ¿Qué te duele?", le ha espetado.