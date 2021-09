Bigote Arrocet ha desmentido la versión de María Teresa Campos sobre su ruptura sentimental hace dos años.

"La versión que cuenta María Teresa no tiene que ver con la realidad. Han pasado dos años diciendo unas cosas de mí que me han dolido a mí y a mis hijos. Nunca fue así", ha señalado el cómico.

"Yo me fui, me despedí. Nunca ha sido como lo cuenta ella y lo que se ha dicho me duele. Ya han pasado dos años y se me tiene que poner en el lugar que me corresponde", ha zanjado.