Un piloto se da cuenta en pleno vuelo de que no lleva el pasaporte y da media vuelta provocando un retraso de seis horas

"Cuando se te olvida a ti, acabas perdiendo el vuelo", se queja Alba Gutiérrez en Aruser@s al conocer la noticia del piloto que provocó un retraso de seis horas porque tuvo que regresar al no llevar su pasaporte encima.

Un vuelo de la compañía United Airlines de Los Ángeles a Shanghái sufrió un retraso de seis horas por un motivo un tanto peculiar que en nada tiene que ver con la seguridad de quienes viajan a bordo. "La excusa que se les dio a los pasajeros fue que había un problema relacionado con la tripulación", explica Alfonso Arús en Aruser@s. "Todo por no decir que al tonto del piloto se le había olvidado el pasaporte", añade el presentador.

Efectivamente, el piloto se percató de que no llevaba este documento de identificación encima cuando ya llevaban dos horas a bordo del avión y, al descubrirlo, se vio obligado a regresar. "La compañía aérea yo creo que le va dar ya el pasaporte para siempre", bromea Sebas Maspons con la posibilidad de que fuera despedido.

Los colaboradores del programa de laSexta no entienden por qué no siguieron adelante con el viaje. "Que no se baje del avión", opina Hans Arús. "Además. cuando se te olvida a ti, acabas perdiendo el vuelo", añade Alba Gutiérrez.