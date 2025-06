La petición de Alfonso Arús a los compañeros de Europa Press para que Patricia Benítez y William Levy lleguen a encontrarse

William Levy, más conocido en Aruser@s como el 'patronsito' de Patricia Benítez, está buscando el amor. Así lo reconoce ante los medios de comunicación, como vemos en el vídeo sobre estas líneas: "Todavía no me he enamorado, me hace falta ya, me hace falta el amor ya", reconoce.

Para ello, necesita conocer a una mujer que sea "muy buena, muy leal y con un gran corazón". ¿Y a que no sabéis quien cumple todos estos requisitos? En efecto, la colaboradora del programa de laSexta, que no deja de señalarse a sí misma mientras escucha estas palabras de boca del actor.

Alfonso Arús quiere hacer feliz a la tertuliana y traza un plan para que su sueño se haga realidad: "Amigos de Europa Press, por favor, a la próxima entrevista que le hagáis al 'patronsito', decidle que el prototipo de mujer buena, leal, magnífica está aquí, la tenemos".

"¿Tú te imaginas que los compañeros de Europa Press le enseñan una foto de Patricia Benítez y hacemos aquí un match?", se ilusiona Rocío Cano. "Bueno, pero solamente para un rato, que lo sepa, ¿eh? Para mucho rato no", dice la contertulia, desinflando nuestras esperanzas.