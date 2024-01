Estas increíbles imágenes que vemos en este vídeo de Aruser@s han sido grabadas por unas cámaras de seguridad y captan el momento en el que un hombre cae al suelo en una carretera, que, por suerte, no está demasiado concurrida. Junto al señor de 73 años se encuentra su perro, el verdadero héroe de esta noticia.

El can permanece al lado del hombre, que no puede levantarse, hasta que escucha que un coche se acerca. Es entonces cuando se planta en medio de la carretera para hacer que el vehículo se detenga y no atropelle a su dueño. Además, insta al conductor a bajar del automóvil y le guía hasta el lugar de la caída.

Cuando por fin le socorren, él salta de alegría e intenta también ayudarlo para que se reincorpore. Su comportamiento deja a todos los colaboradores del programa con la boca abierta.