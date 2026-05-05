La desastrosa pedida de mano en la Fontana di Trevi: acaba en rechazo y momento 'tierra, trágame'

En Aruser@s, los tertulianos repasan algunas de las pedidas de matrimonio más espectaculares y también más surrealistas que han visto en el plató.

En Aruser@s, los tertulianos han comentado todo tipo de pedidas de matrimonio: desde propuestas "de altura" con carteles desde un helicóptero mientras la pareja cenaba en un rascacielos, hasta historias en las que un hombre llegó a pedir matrimonio hasta en 42 ocasiones distintas antes de conseguir el esperado 'sí, quiero'.

Sin embargo, el viral que presenta Alfonso Arús esta vez no ha tenido final feliz. A pesar de que el escenario era idílico, la emblemática Fontana di Trevi, la pedida terminó en rechazo.

En las imágenes se ve cómo el novio se arrodilla ante la atenta mirada de turistas que grababan el momento, pero la novia decide no aceptar la propuesta, dejando una escena incómoda y sorprendente.

Puedes ver el momento 'tierra, trágame' en el vídeo sobre estas líneas.

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