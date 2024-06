Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s el "zasca" de Pepe Navarro a Pedro J. Ramírez al hablar de su carrera profesional. "Curiosamente, no fueron los jefes los que acabaron conmigo", afirma el presentador, que destaca que fue "gente externa a la televisión los que usaban su poder".

"Pero, ¿políticos?", pregunta Roberto Vilar, presentador de 'Land Rober - Tunai Show', a Pepe Navarro, que deja claro con su respuesta que no se refiere a políticos: "No, Pedro J. Ramírez no es político, ¿no?". Desde el plató de Aruser@s analizan cómo el famoso presentador, al principio, no nombra a nadie, pero, finalmente, dice el nombre de Pedro J. Ramírez.

"Se lo está diciendo encima, necesitaba sacarlo", destacan desde el plató sobre las declaraciones de Pepe Navarro contra el periodista de radio.