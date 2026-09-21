Juan Avellaneda critica el vestido joya de Penélope Cruz en el festival de San Sebastián: "Chonea mogollón"

Desde los zapatos hasta el peinado. El experto en moda Juan Avellaneda ha criticado cada centímetro del look escogido por Penélope Cruz para el festival de San Sebastián.

Juan Avellaneda no acaba de ver con buenos ojos el último estilismo de Penélope Cruz en el festival de San Sebastián. "El vestido joya no ha gustado a todo el mundo", anuncia Tatiana Arús en Aruser@s antes de dar paso al vídeo del experto en moda en el que critica cada centímetro del look elegido por la actriz.

"No entenderé nunca por qué prima ponerse un zapato así, sabiendo que se te salen los dedillos, a ponerte algo que quede mucho mejor", dice empezando por los pies. El pelo y el maquillaje tampoco le convencen y mucho menos la parte de arriba del vestido. "Acentúa la cintura, pero por arriba es como demasiado. Y luego, toda la pedrería. Y además, queda como corto", continúa.

Para el experto en moda, nada juega "a su favor en absoluto". "Chonea mogollón", remata. Angie Cárdenas asegura en plató que está de acuerdo con todo lo dicho por Avellaneda.