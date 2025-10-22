Daniella Bustamante, hija de Paula Echevarría, y otras hijas de famosas recrean las fotos virales de sus madres en vídeo

Daniella Bustamante, hija de Paula Echevarría; Bianca Severini, hija de Nieves Álvarez y Laura Gómez-Acebo, hija de Laura Ponte; han recreado en este vídeo las fotos más míticas de sus famosas madres.

Tatiana Arús enseña en el plató de Aruser@s este vídeo en el que las hijas de grandes figuras de la moda han recreado las portadas más icónicas de sus madres en la revista 'Elle'. Se trata de Daniella Bustamante, hija de Paula Echevarría y David Bustamante; Bianca Severini, hija de Nieves Álvarez y Marco Severin; y Laura Gómez-Acebo, hija de Laura Ponte y Beltrán Gómez-Acebo; han recreado en este vídeo las fotos más míticas de sus famosas madres.

"Vemos que en algunos casos hay mucho parecido", destaca Tatiana Arús, que explica que "la que menos se parece a su madre es la hija de Laura Ponte". Por su parte, Alfonso Arús destaca que, para él, la hija que más se parece a su madre es Kaia Gerber "que es un clon a Cindy Crawford".

Por otro lado, Tatiana Arús se acuerda de la hija de Heidi Klum, Leni, ya que, incluso, algunas veces usan el mismo peinado con flequillo.

