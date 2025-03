Patricia Benítez, al pediatra que asegura que no hay que castigar a los niños: "A ver cómo salen las nuevas generaciones"

"Cuántos conflictos, cuántos llantos, cuántos problemas evitaríamos si en vez de dedicarnos a reñir, a gritar y a castigar a nuestros hijos nos dedicásemos a quererles y a disfrutar con ellos", asegura el pediatra Carlos González (@carlos.gonzalez.pediatra) en un vídeo de TikTok del que se hacen eco en Aruser@s. Según el profesional, "no hace falta reñir, no hace falta castigar", solo hay que "decir las cosas".

González pone un ejemplo para explicar su teoría: "Si el amigo de ocho años de tu hijo viene a casa a jugar y pone los pies en el sofá, lo único que le vas a decir, si le dices algo, es 'cariño, por favor, no pongas los pies en el sofá'. Cuando el amiguito se haya ido a su casa y esté solo tu hijo, ¿cómo se lo vas a decir? Me conformaría con que le tratásemos con el mismo respeto con el que trataríamos a cualquier niño que no fuera nuestro hijo".

En el plató del programa de laSexta, tras ser chinchada por Alfonso Arús, Patricia Benítez estalla. "Mi pregunta para este pediatra es si ahora, hay que poner límites -porque cuando educas, hay que hacerlo- cuando se los saltan, me imagino que tiene que haber consecuencias, ¿o les dices 'no pasa nada', 'pobrecito'?", pregunta haciendo burla al final de su discurso. "Yo flipo. A ver cómo salen los niños, las nuevas generaciones".

Hans Arús reconoce ante su padre, presentador del espacio, que si le hubieran tratado como indica el pediatra durante su infancia, él no hubiera hecho "ni puñetero caso". Por su parte, Angie Cárdenas se muestra de acuerdo con González en un aspecto: el de no gritar.