"Estimado Miguel, las vacunas salvan cada año entre 2 y 3 millones de vidas", afirma en un comunicado en Instagram la pediatra Lucía Galán después de escuchar las palabras de Miguel Bosé renegando de las vacunas.

"Las vacunas son uno de los mayores avances de la historia de la Medicina y ponerlas en duda de forma generalizada sin aportar ni un solo argumento, estudio, metaanálisis o bibliografía es tan osado como ridículo", destaca Lucía Galán, que pide al cantante "abrir un debate científico con fuentes bibliográficas encima de la mesa y no con el 'me dijeron' o 'me contaron'"

"Comprenderá que eso no es serio, es más, es temerario", insiste la pediatra, que recuerda que en África no hay ningún debate sobre las vacunas, es más, resalta que "las madres caminan kilómetros con sus hijos a cuestas a altas temperaturas para lograr llegar al punto de vacunación". "Allí era vivir o morir de una simple diarrea o neumonía", explica Lucía Galán, que termina rogándole a Bosé que "no confunda más a la población" sobre el tema.