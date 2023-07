Aunque para la mayoría sea un término desconocido, hay muchas personas demisexuales entre nosotros. Lo que no tenemos tan claro es si es así en el plató de Aruser@s, pues los allí presentes no dejan de 'acusarse' de ser 'demis'. "Son los que necesitan bastantes citas para conocer a la otra persona y en la primera cita, no...", deja caer Angie Cárdenas.

Con el concepto clarificado, parece que nadie se declara demisexual y que la sinceridad reina en este programa. Un caso de honestidad brutal, sin duda, es el de Patricia Benítez, que no duda en contar su experiencia con la demisexualidad. Ella era "demi antes de...". "Como antes de Cristo, pues antes del divorcio. Pero ahora... ¡ahora me he modernizado!", celebra.

"Yo tengo que decir que fue impacto y lo de ser 'demi' me lo salté un poquito, porque en la segunda cita ya... caí", responde Alba Gutiérrezante las afirmaciones de sus compañeros.

