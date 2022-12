"¿Eres demisexual y no lo sabías?". Esta era la pregunta al aire que lanzó Alfonso Arús y que recogieron algunas de sus colaboradoras, que se implicaron al máximo en tratar de darle respuesta, dando lugar a una divertida tertulia repleta de confesiones.

"Los 'demis' son los que necesitan bastantes citas para conocer a la otra persona y en la primera cita, no", explicaba entonces Angie Cárdenas para dejar claro qué significa el término. Ante esta explicación, Patricia Benítez se analizó en profundidad para acabar reconociendo que ella era "demi antes de...". "Como antes de Cristo, pues antes del divorcio. Pero ahora... ¡ahora me he modernizado!", aseguraba la colaboradora de Aruser@s.

Alba Gutiérrez sorprendió a sus compañeros con una confidencia bastante íntima, y más teniendo en cuenta que la mayoría de ellos (excepto Alfonso Arús) consideraba que era completamente demisexual. "Lo de ser 'demi' me lo salté un poquito, porque en la segunda cita ya...caí", llegó a decir. "Gutiérrez es 'aquí te pillo, aquí te mato'", afirmaba el presentador de Aruser@s.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Aruser@s.