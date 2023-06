La diversidad sexual y de género es amplia y compleja. El acrónimo LGTBIQ+ se utiliza para describir a la comunidad de personas que no se identifican con la heterosexualidad y/o la cisgeneridad. Si todavía no tienes del todo claro el significado de estas palabras, sigue leyendo para salir de dudas.

Cada letra de dicho acrónimo representa una identidad o expresión de género y orientación sexual. LGTBIQ+ ha evolucionado en los últimos años y es probable que lo siga haciendo para incluir a todas las personas que no se sienten representadas por las categorías tradicionales de género (binarismo hombre/mujer) y sexualidad. A continuación, explicamos el significado de cada letra.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en sus normas internacionales sobre orientación sexual e identidad de género, destaca que todas las personas tienen derecho a reconocer su identidad de género y a ser tratadas de acuerdo con ella.

Qué significan las letras de LGTBIQ+

L - Lesbiana: una persona que se identifica con el género femenino y siente atracción por personas del mismo género.

G - Gay: personas que se identifican con el género masculino y sienten atracción por personas del mismo género.

T - Transexual o transgénero: personas que no se identifican con el género que se les asignó al nacer y que pueden haberse sometido a una transición para adecuar su cuerpo a su identidad de género. Las personas transexuales pueden identificarse como hombres, mujeres o cualquier otra identidad de género. Sabe más sobre qué es ser transgéneroen este artículo.

B - Bisexualidad: persona que siente atracción romántica, afectiva y/o sexual por personas de más de un género/sexo no necesariamente al mismo tiempo, no necesariamente de la misma manera y no necesariamente en el mismo grado ni con la misma intensidad.

I - Intersexual: persona que nace con características sexuales (como cromosomas, genitales y/o estructura hormonal) consideradas de uno u otro género. Algunos médicos aconsejan a los padres de bebés intersexuales practicarles intervenciones quirúrgicas para eliminar alguna de estas características, pero existe un riesgo alto para los bebés intersexuales que no han manifestado su verdadera identidad sexual.

Q – Queer o Questioning: queer es un término acuñado para definir a todas aquellas personas que no quieren clasificarse bajo etiquetas tradicionales por su orientación e identidad sexual. Lo queer deconstruye la sexualidad normativa y traspasa lo socialmente aceptado, esto es, la vida heterosexual, monógama, con personas de edad similar y clase social, etc. Questioning se refiere a las personas que todavía están explorando su identidad sexual o de género.

Símbolo +: hace referencia a las minorías dentro del colectivo LGTBIQ+, como las personas demisexuales o pansexuales, entre otras. El símbolo + también indica que el acrónimo no es exhaustivo y que hay muchas otras identidades y orientaciones sexuales que no están incluidas en estas letras.

Las identidades menos conocidas: demisexualidad y pansexualidad

Como hemos mencionado el símbolo "+" en LGTBIQ+ incluye una serie de orientaciones sexuales e identidades de género que no están cubiertas por las letras anteriores. Dos de estas identidades son la demisexualidad y la pansexualidad.

Demisexualidad: las personas demisexuales son aquellas que solo experimentan atracción sexual hacia otra persona cuando han establecido una fuerte conexión emocional con ella. No es una cuestión de elegir esperar para tener sexo, sino que simplemente no sienten atracción sexual sin esa conexión emocional fuerte y profunda. Para algunos, la demisexualidad es una orientación sexual independiente, mientras que para otros, es un punto en el espectro de la asexualidad.

Pansexualidad: las personas pansexuales son aquellas que pueden sentir atracción sexual, romántica o emocional hacia personas de cualquier género o identidad de género. A diferencia de la bisexualidad, que se refiere a la atracción hacia hombres y mujeres, la pansexualidad incluye la atracción hacia todas las identidades de género, también aquellas que no se ajustan a los binarios de hombre/mujer.

Es importante recordar que todos estos términos son autopercibidos y que cada persona tiene el derecho de identificarse con el término que mejor se ajuste a sus experiencias personales.