Patón, sobre las fotos de Ágatha Ruiz de la Prada cenando con Luismi: "Que disfrute de 'El Chata'"

Alfonso Arús pregunta en el plató de Aruser@s qué se sabe de LuismiRodríguez, más conocido como 'el Chatarrero', y el abogado José Manuel Díaz Patón. Ambos, exparejas de Ágatha Ruiz de la Prada.

Tatiana Arús muestra en el vídeo principal de esta noticia cómo Luismi ha reaparecido en los toros en solitario donde ha desmentido que le vaya a pedir una cita a Isabel Preysler. Aunque 'el Chatarrero' ha afirmado que la madre de Tamara Falcó le gusta, ha insistido en que no quiere más líos.

Por otro lado, los reporteros han preguntado a Patón qué le parecen las últimas fotografías de Ágatha Ruiz de la Prada cenando con Luismi. "No me interesan", ha asegurado el abogado, que ha confesado: "Cómo no voy a querer que una persona que quiero y que he querido, rehaga su vida, perfecto, mejor".

Preguntado sobre si le gustaría retomar una amistad con la diseñadora, Patón ha asegurado que no lo ha pensado y ha mandado un tajante mensaje a Ágatha Ruiz de la Prada: "Que disfrute de 'El Chata', que me cae muy bien".