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Un párroco revouciona las redes al ganar en su propia rifa benéfica un Fiat Argo destinado a los feligrese

Entre risas y bocinazos, el sacerdote celebra el inesperado premio mientras los tertulianos de Aruser@s no se pueden creer la jugada. "Se lleva un Fiat que lo está pagando la feligresía", alucina Alfonso Arús.

Aruseros parroco

En Florianópolis, Brasil, un párroco ha decidido sortear un Fiat Argo entre sus feligreses para una rifa benéfica y, contra todo pronóstico, el ganador ha sido él mismo.

Colocando todos los papelitos en una cesta, el sacerdote sacó uno al azar y resultó que llevaba su propio nombre. La escena se volvió viral cuando, entre risas y bocinazos, subió al coche y festejó el inesperado premio.

"Es un genio que está a otro nivel", comenta Oscar Broc mientras en el plató se muestran las imágenes del cura celebrando. Alfonso Arús no puede contener la risa: "Un Fiat que lo está pagando la feligresía". "No sé si me parece más timo esto o los que van pidiendo directamente que necesitan un coche", añade con humor María Moya.

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