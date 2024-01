Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s la ingeniosa idea de una pareja para desvelar el sexo del bebé que están esperando a unos amigos: "Modifican la carta de un restaurante con pistas relacionadas con los bebés". Por lo que uniendo pistas a través de los platos puedes saber si es un embarazo que acaba en niño o en niña.

"Yo podría hacer esto y la madre no saltaría tan eufórica porque Angie no leería nada", bromea Hans Arús entre risas y destaca que "no se enteraría". "Muy bien", afirma Angie en plató, que defiende que tiene "una vista de lince" mientras el resto de colaboradores se ríe.