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Isabel Preysler

La divertida reacción de Isabel Preysler al no reconocer a Pilar Rubio en la Semana de la Moda de Madrid

Pilar Rubio se sienta junto a Isabel Preysler durante el desfile de Redondo Brand en la Semana de la Moda de Madrid, pero aunque la saluda, la socialité no la reconoce en un primer momento.

La divertida reacción de Isabel Preysler al no reconocer a Pilar Rubio en la Semana de la Moda de Madrid

Redondo Brand ha convocado un evento durante la Semana de la Moda de Madrid en el que han coincidido multitud de rostros conocidos como la actriz Juana Costa, la modelo Rosanna Zanetti o la socialité Isabel Preysler. Tatiana Arús destaca que el momento que más le ha llamado la atención es cuando "coinciden Isabel Preysler y Pilar Rubio".

Y es que al parecer, Isabel Preysler, en un primero momento, no ha reconocido a la mujer de Sergio Ramos, a la que se queda unos segundos mirando sin reaccionar mientras la presentadora la salida. De golpe, la madre de Tamara Falco reacciona abriendo los ojos y los brazos, reconociendo a Rubio.

Por su parte, Pilar Rubio no puede evitar reírse ante la cómica situación. "Pero si la tiene a medio metro", afirma Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Alba Sánchez destaca que Isabel Preysler podía haber disimulado un poco.

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