Adriana Lima, Alessandra Ambrossio, Irina Shayk, Gigi Hadid... el vídeo del espectacular desfile de Victoria's Secret

Alessandra Ambrosio y Adriana Lima han vuelto a desfilar para Victoria's Secret tras hacer un parón desde 2017 y 2018, respectivamente. Además, Gigi Hadid ha sido el ángel con las alas más grandes.

Karol G ha sido la encargada de poner voz al desfile de los ángeles de Victoria's Secret, convirtiéndose así en la primera artista latina en actuar en este conocido desfile. 'La bichota' ha interpretando dos de sus conocidos temas, 'Latina foreva' e ' Ivonny bonita', e, incluso, ha llegado a desfilar con un espectacular look rojo y las alas de la conocida firma.

Por otro lado, el 'ángel' en cargado de abrir el desfile ha sido Jasmine Tookes, quien ha sorprendido a todos desfilando embarazada de su segundo hijo. En este desfile, en el que como explica Tatiana Arús, se ha querido "apostar por la diversidad corporal", han desfilado la modelo curvy Ashley Graham o la actriz de Euphoria Barbie Ferrerira, entre otras. "No solo eran modelos, también teníamos mujeres de diferentes ámbitos", destaca Tatiana Arús.

Por otro lado, Alessandra Ambrosio ha vuelto a desfilar como ángel después de que en 2017 colgara las alas. Al igual que Adriana Lima, quien ha reaparecido tras permanecer fuera de los focos del desfile desde 2018. "Han resucitado de golpe todas", destaca Alfonso Arús en el plató, donde Tatiana Arús destaca que "Irina Shayk ha sido la que ha desfilado año tras año menos en 2013 por motivos laborales".

