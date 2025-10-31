Paloma Barrientos critica a la autora de las memorias de rey Juan Carlos: "No tiene ni idea de lo que es España"

Paloma Barrientos asegura que la autora de las memorias del rey Juan Carlos "no tiene ni idea de lo que ha sido la transición en España" ni del papel del emérito.

Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s el "zasca de Paloma Barrientos a la biógrafa que ha escrito las memorias del rey". "Señor, don Juan Carlos, primero, el libro lo escribe una señora que no tiene ni idea de lo que es España", asegura Barrientos, que insiste en que la autora de las memorias "no tiene ni idea de lo que ha sido la transición en España ni que gracias al rey con todas sus golferías, que hizo después, la hizo".

Tras escuchar a la periodista, María Moya le da la razón en el plató de Aruser@s, asegurando que "es verdad que sorprende que quien escriba esta biografía no sea una persona española o que haya viviendo la historia de España para explicar lo que ha vivido el rey".

Las memorias del emérito

Alfonso Arús analiza más fragmentos del adelanto de las memorias del rey emérito, como su relación con Froilán. "Iba de fiesta en fiesta a discotecas, metiéndose en peleas y con malas compañías", afirma el rey Juan Carlos, que explica que su nieto mayor y con el que vive ahora en Abu Dabi "estaba a su suerte" en España.

Sin embargo, el emérito asegura que en la actualidad Froilán "es feliz en su nueva vida, discreta y tranquila, lejos del intenso escrutinio mediático". "Le acogí, le di una base sólida y la oportunidad de forjar su propio destino", destaca el rey emérito de Froilán en sus memorias, donde también desvela el consejo que le dio a Leonor hace unos años. "Que tenga seguridad en sí misma, que cumpla con su deber con simpatía y amabilidad y que sea la garante del respeto a la Constitución", desvela el emérito.

