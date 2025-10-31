Así reacciona Alfonso Arús tras decir el rey Juan Carlos que es "el único español que no cobra pensión tras 40 años de servicio"

"Soy el único español que no cobra pensión después de 40 años de servicio", afirma el rey Juan Carlos en sus memorias. Mientras Alfonso Arús tira de ironía, Angie Cárdenas asegura que "esto ya no tocaba y podía haberlo omitido".

Alfonso Arús analiza más fragmentos del adelanto de las memorias del rey emérito, como su relación con Froilán. "Iba de fiesta en fiesta a discotecas, metiéndose en peleas y con malas compañías", afirma el rey Juan Carlos, que explica que su nieto mayor y con el que vive ahora en Abu Dabi "estaba a su suerte" en España.

Sin embargo, el emérito asegura que en la actualidad Froilán "es feliz en su nueva vida, discreta y tranquila, lejos del intenso escrutinio mediático". "Le acogí, le di una base sólida y la oportunidad de forjar su propio destino", destaca el rey emérito de Froilán en sus memorias, donde también desvela el consejo que le dio a Leonor hace unos años. "Que tenga seguridad en sí misma, que cumpla con su deber con simpatía y amabilidad y que sea la garante del respeto a la Constitución", desvela el emérito.

Por último, Juan Carlos I se queja de, según dice, ser el único miembro de la familia real que no cobra pensión. "Soy el único español que no cobra pensión después de 40 años de servicio", insiste el emérito. Unas declaraciones que dejan alucinados a los colaboradores en el plató. Mientras Alfonso Arús tira de ironía, Angie Cárdenas asegura que "esto ya no tocaba y podía haberlo omitido".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.