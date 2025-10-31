De "las malas compañías" de Froilán al consejo a Leonor: así habla el rey Juan Carlos de sus nietos

El rey Juan Carlos habla en sus memorias de sus nietos Froilán y Leonor. Mientras que del primero dice que le acogió en Abu Dabi porque en España tenía "malas compañías", de la princesa desvela el consejo que le dio.

El rey emérito ha abandonado Vitoria tras pasar por un chequeo médico. Juan Carlos I ha cogido su avión privado para viajar hasta Portugal, desde donde regresará sobre el 8 o 9 de noviembre para las regatas. Por otro lado, Alfonso Arús analiza más fragmentos del adelanto de las memorias del emérito, como su relación con Froilán, su nieto mayor y con el que vive en Abu Dabi.

"Iba de fiesta en fiesta a discotecas, metiéndose en peleas y con malas compañías", asegura el emérito, que afirma que "estaba a su suerte": "Qué desperdicio!". Ahora, en cambio, el rey Juan Carlos asegura que su nieto "es feliz en su nueva vida, discreta y tranquila, lejos del intenso escrutinio mediático". "Le acogí, le di una base sólida y la oportunidad de forjar su propio destino", destaca el rey emérito de Froilán.

Además, oro de los fragmentos destacados del libro es en el que el rey emérito dice que es el único miembro de la familia real que no cobra pensión. "Soy el único español que no cobra pensión después de 40 años de servicio", insiste el emérito. Tras conocer estas declaraciones, Angie Cárdenas asegura que "esto ya no tocaba y podía haberlo omitido".

Por último, el rey emérito explica el consejo que le dio a su nieta Leonorhace unos años: "Que tenga seguridad en sí misma, que cumpla con su deber con simpatía y amabilidad y que sea la garante del respeto a la Constitución".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.