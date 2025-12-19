La original idea de una pareja en su boda para que los solteros encuentren el amor

Lo que parecía imposible se hizo realidad en una boda donde el amor no solo fue cosa de dos cuando los novios de la boda decidieron apostar por sus invitados solteros e integrar Tinder en versión física.

Tinder en una boda puede sonar complicado, pero esta pareja quiso ir un paso más allá y facilitar que el amor surgiera entre sus invitados solteros.

Para ello, colocaron en los baños fotos de Instagram de los solteros y solteras, acompañadas de varias instrucciones para animar a dar el primer paso.

"Hoy celebramos el amor, quizá el próximo match es el tuyo...", se podía leer en el cartel que mostraba las imágenes. Una idea original que no pasó desapercibida entre los asistentes.

"Además de esto también hice un pin para los solteros", comenta Evelyn, la artífice de estos improvisados encuentros, que convirtió la ceremonia en una auténtica experiencia social.

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús se tomó la iniciativa con humor y bromeó asegurando que no hace falta Tinder en estos casos. “"La gente, si le interesa alguien, ya sabe quién es soltero o no", comenta entre risas el presentador.

