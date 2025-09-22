La ingeniosa iniciativa para invitados solteros a una boda: "Cartas Pokemón a lo Tinder"

Una amiga de la novia comparte la inusual propuesta en una boda para los amigos solteros que incluye un juego de cartas Pokemón para buscar pareja: de Pikachu a Ricardo.

Cada día llegan a Aruser@s celebraciones de bodas de lo más curiosas. Las ideas de algunas parejas para amenizar la celebración dejan a nuestros colaboradores sin palabras, como es caso de este viral que ha presentado Alfonso Arús en el plató.

Esta vez, el guiño ha sido para los invitados solteros, quienes se han encontrado sobre la mesa un juego de cartas Pokémon con unos dibujos algo diferentes. Y es que, en vez de Charizard, Bulbasaur o Squirtle, los novios han decidido poner fotos y características de los amigos que buscan "lío" en la boda.

"Es a lo Tinder y me parece lo máximo; si alguien se va a casar, me parece una idea super 'top'", comenta una de las amigas de la novia.

Desde el plató de Aruser@s, advierten que las cartas deberían mantener una similitud con la imagen real. "Cosa que no ocurre siempre en las redes sociales", asegura Alfonso Arús. "No podemos enviar una foto de hace 12 años y sin filtros", bromea Hans Arús.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver el divertido debate que se ha formado entre los colaboradores: ¿las cartas muestran los poderes de los solteros?, ¿cómo se buscan?.