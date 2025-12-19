Ahora

La pareja viva más longeva del mundo celebra 83 años de matrimonio y suman 216 años

Lyle Gittens, de 108 años, y Eleanor Giteen, de 107, se han convertido en la pareja viva más longeva del planeta al alcanzar una edad combinada de 216 años.

La pareja viva más longeva del mundo celebra 83 años de matrimonio

Casados desde 1942, Lyle Gittens y Eleanor Giteen han hecho historia al ser reconocidos como la pareja viva más longeva del mundo.Según ha desvelado Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, la pareja estadounidense suma 216 años entre ambos y acumula 83 años de matrimonio, una cifra que les ha valido para entrar en los récords Guinness.

Más allá de los números, el matrimonio ha despertado entre nuestros colaboradores la curiosidad por conocer la clave de una relación tan duradera. "¿Hay alguien que tira más del carro que el otro?", pregunta sorprendido Hans Arús, a lo que Alfonso Arús respondió con humor: "Los dos tiran bastante, porque para sumar esa cifra...".

