Obliga a su amiga a pagarle cuatro euros por la leche y el café del desayuno tras quedarse a dormir en su casa

"Pero, ¿qué tipo de relación tienen esas amigas?, porque con amigas como esas, no hace falta tener enemigas", afirma Alfonso Arús al ver este vídeo en el que una amiga cobra el café de su casa a otra.

Una chica se ha quedado a dormir en casa de una amiga y, por la mañana, tras desayunar, ha recibido un mensaje de la amiga pidiéndole dos euros por la cápsula de cafe y otros dos euros por la leche de almendras. "Pero, ¿qué tipo de relación tienen esas amigas?, porque con amigas como esas, no hace falta tener enemigas", explica Alfonso Arús, que critica que el desayuno de esa amiga "es una ruina" y se pregunta: "¿No le ha cobrado por quedarse a dormir?".

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