Ahora

Vídeos virales

El malentendido viral de dos amigas que creían haber comprado entradas para Bad Bunny y eran para Bunbury

La fiebre por ver a Bad Bunny ha provocado situaciones inesperadas, como la de dos amigas que pensaban haber conseguido entradas para el cantante puertorriqueño: la sorpresa llegó después.

El malentendido viral de dos amigas que creían haber comprado entradas para Bad Bunny y eran para Bunbury

Bad Bunny agotó todas las entradas para sus showsen cuestión de horas, pero para estas dos chicas aún parecía quedar un rayo de esperanza. El resultado es el viral que está arrasando en redes: dos amigas que, convencidas de haber comprado dos entradas para Bad Bunny, terminaron con tickets para un concierto de Bunbury.

"Pensé que era Bad Bunny, pensé que los rizos de la foto eran de él", comenta la amiga que compró los dos tickets, señalando la imagen principal de la venta de entradas. "¡Ya decía yo que estaba barato!", añade, dándose cuenta, demasiado tarde, de que quizá ese chollo tenía truco.

Habrá quien piense que han salido ganando y que el destino quiso ampliarles el repertorio musical, pero lo cierto es que las risas han estado aseguradas."Es tal la ansiedad que se generó con la compra que no se dieron cuenta; quizás pensaron que eran baratas porque les tocó en la última fila del estadio", remarca Alba Sánchez.

Puedes ver el cómico momento en el vídeo sobre esta noticia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Varios heridos por caídas de árboles y trenes suspendidos en Cataluña por el temporal de viento y lluvia
  2. Ábalos y Koldo García comparecen en el Supremo para tratar las nulidades que piden sus defensas antes de su juicio
  3. Jornadas de 12 horas, despidos baratos y límites al derecho a huelga: la reforma laboral de Milei que golpea a los argentinos
  4. 'Un paso al frente', el lema de Sumar, IU, Más Madrid y los Comuns para construir una alianza de izquierdas
  5. La abstención como única opción para frenar a Vox en las autonomías y de la que todo el mundo huye entre matices del PP y el "no es no" del PSOE nacional
  6. Rosalía publica el videoclip de 'Sauvignon Blanc', con un coche en llamas y levitaciones en un desierto