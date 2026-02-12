El malentendido viral de dos amigas que creían haber comprado entradas para Bad Bunny y eran para Bunbury

La fiebre por ver a Bad Bunny ha provocado situaciones inesperadas, como la de dos amigas que pensaban haber conseguido entradas para el cantante puertorriqueño: la sorpresa llegó después.

Bad Bunny agotó todas las entradas para sus showsen cuestión de horas, pero para estas dos chicas aún parecía quedar un rayo de esperanza. El resultado es el viral que está arrasando en redes: dos amigas que, convencidas de haber comprado dos entradas para Bad Bunny, terminaron con tickets para un concierto de Bunbury.

"Pensé que era Bad Bunny, pensé que los rizos de la foto eran de él", comenta la amiga que compró los dos tickets, señalando la imagen principal de la venta de entradas. "¡Ya decía yo que estaba barato!", añade, dándose cuenta, demasiado tarde, de que quizá ese chollo tenía truco.

Habrá quien piense que han salido ganando y que el destino quiso ampliarles el repertorio musical, pero lo cierto es que las risas han estado aseguradas."Es tal la ansiedad que se generó con la compra que no se dieron cuenta; quizás pensaron que eran baratas porque les tocó en la última fila del estadio", remarca Alba Sánchez.

Puedes ver el cómico momento en el vídeo sobre esta noticia.

