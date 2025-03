Una novia reclama al organizador de la boda los 9.000 euros que le estafó: "Regrésame todo"

Alfonso Arús muestra en el plató de Aruser@s el viral de una joven que ha denunciado cómo la compañía encargada de organizar su boda le ha estafado con 9.000 euros. "Fernando, regrésame todo lo que te di, tienes hasta el 20 de marzo o subo una foto tuya", pone en el cartel que sujeta la joven, que ha salido a la calle, vestida de novia, para anunciar lo ocurrido.

Según cuenta el presentador de Aruser@s, "Fernando dejó de responder a las llamadas cuando ella descubrió que el salón reservado para el enlace había sido reservado a otra pareja y que, además, le habían estafado los 9.000 euros que había adelantado".

"¿Estás una eternidad esperando a que tu pareja te pida matrimonio y cuando llega no lo puedes celebrar? Me pasa eso y me tienen que pagar el triple", asegura Cris Dalmau. Los tertulianos están interesados en conocer qué pasará mañana, 21 de marzo. El día que se le acaba el plazo a Fernando.