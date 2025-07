Una mujer planta a su novio en el altar pero no cancela el banquete porque "no había cenado"

Una novia abandonó el altar en el momento del 'sí, quiero' pero decidió no cancelar el banquete por no "desperdiciar la comida" y porque ni los familiares ni ella habían cenado: "¡Pobrecitos!"

Alfonso Arús recuerda en el plató de Aruser@s el caso de la señora que, cuando llegó el momento de dar el 'sí, quiero', echó dos pasos atrás y plantó de su novio en el altar al grito de "no quiero". Sin embargo, luego la mujer salía disfrutando del banquete de la ceremonia.

A los tertulianos les pareció extraña su actitutd y en este programa descubrieron lo que realmente pasó. Según cuenta la mujer, pese a no querer casarse, no canceló el banquete porque "no había cenado".

"La comida no hay que desperdiciarla y ya estaba todo pagado. La gente quería comer porque no había cenado en su casa y yo tampoco, pero pensé: ¡Pobrecitos! Y serví la comida", explicaba la mujer en un programa de corazón en el que la entrevistaron.

"Huyes con el bolso, pero acabas en el banquete zampándote unas croquetas", bromea Alfonso Arús, al escuchar la surrealista respuesta de la mujer. Puedes ver el divertido momento en le vídeo sobre estas líneas.

(*) Disfruta de los mejores momentos de la temporada de Aruser@s este verano en Aruser@s Fresh. Todos los días de lunes a viernes de 9:00 h a 11:00 h y también en atresplayer.com.