Un niño le pega un pelotazo con un balón de baloncesto a su padre en la cara después de perder en unos recreativos

Vídeo viral

Este padre y este hijo están disfrutando de un divertido día juntos en los recreativos, estrechando lazos y compartiendo tiempo de ocio de calidad. Pero tras un enfrentamiento al juego del baloncesto, todo se tuerce.

Hans Arús lleva a Aruser@s este divertido vídeo viral protagonizado por un padre y un hijo que están pasando un día juntos en una sala de recreativos.

Todo parece ir bien, ambos se están divirtiendo y ahora es el turno del pequeño de tirar el balón con la intención de encestarlo en la canasta y hacer un tres en raya antes que su contrincante.

Aunque su técnica no es mala, el adulto es quien consigue ganar el juego y eso es algo que el niño no tolera demasiado bien, a juzgar por su reacción.

Con toda la fuerza y toda la mala leche que le caben en ese cuerpo, le tira la pelota a la cara a su papá después de que el hombre celebrara la victoria. "Los niños llevan muy mal el tema de perder", comenta Angie Cárdenas, madre de cuatro hijos.

