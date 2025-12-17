Ahora
El muñeco con espinillas para reventar: el inesperado y desconcertante regalo estrella de esta Navidad

"Se supone que relaja"

Si todavía no has escrito tu carta a Papá Noel o a los Reyes Magos, estás a tiempo de incluir el que puede ser el regalo estrella de esta Navidad. Así es el muñeco con espinilllas para reventar que horroriza a Aruser@s.

"Es aqueroso, es real y lo hemos buscado y lo hemos encontrado", anuncia Alba Sánchez en Aruser@s acerca de uno de los regalos más desconcertantes que puedes pedir para ti o para quien quieras esta Navidad. Ojo, porque puede ser que Papá Noel te traiga este muñeco con espinillas para reventar que está arrasando en medio mundo, pero que horroriza a los colaboradores del programa de laSexta.

Para muchos, reventar espinillas es algo relajante y gracias a este muñeco ya no tendrán que buscar víctimas entre sus seres queridos para liberarse del estrés. "Garantizan que tiene infinitas", comenta Alfonso Arús. "Al apretar sale como un chorrito que es una silicona que, si la dejamos estar, se reabsorbe", explica la periodista.

Cuesta unos 66 euros y lo describen como "ideal para uso en casa o en viajes". "Si tu en el avión o en el AVE te dedicas a esto y hay alguien a tu lado, puede irle lo que salga al ojo", advierte Alfonso Arús.

"También tendría que tener puntos negros", pide Angie Cárdenas.

