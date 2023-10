La triste historia del pobre cachorro que protagoniza este vídeo emitido en Aruser@s tiene un final feliz. Te lo adelantamos para no generarte más angustia de la que ya te va a producir de por sí cuando te hablemos de sus comienzos.

El perrito estaba siendo maltratado por su dueño. Le estaba dando una paliza. Pero, afortunadamente, una chica que colabora con una protectora canina se cruzó en su camino y consiguió rescatar al can. Para dejar constancia de este momento, la joven grabó un audio de la conversación que mantuvo con el dueño y ha subido esta publicación a redes sociales explicando la situación (en el perfil @revolucionpata).

"Arrastraba al cachorro de tal manera que cuando el perro ya no pudo más y se tiró al suelo exhausto, el hombre le empezó a pegar una paliza", relata con tristeza para dar paso al audio de ese momento. "Es que me mordía y por eso le he pegado", intentaba justificarse el dueño. "Te lo compro", le propuso la chica. "Yo no lo puedo mantener, la verdad", reconocía él. Aceptó 20 euros por el perro.

"Es que ni se inmuta", dice Hans Arús completamente conmocionado por la historia, que nos ha puesto a todos un nudo en la garganta.