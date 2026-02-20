Una mujer destapa la infidelidad de su marido pintando su coche con un código QR que revela toda la traición

En Aruser@s, muestran el viral de la mujer que no se ha conformado con una venganza tradicional: pinta "infiel" en el coche de su pareja y añade un código QR para que todos puedan descubrir la historia completa.

Han sido muchos los virales de Aruser@s donde mujeres "despachadas" se han vengado de su pareja: desde rayar coches hasta pasear al novio con un cartel señalando su engaño.

En esta ocasión, Alfonso Arús ha presentado el viral de una mujer que escribe con spray en el coche de su pareja la palabra "infiel" y acompaña el mensaje con un código QR para que cualquiera pueda escanearlo y descubrir toda la historia detrás del desliz. Este método 2.0 de venganza ha dejado fascinados a los tertulianos del programa.

"Muy fan de que aporte la documentación para corroborar que no es mentira y que es la realidad", comenta María Moya, dejando claro que en la era digital, las venganzas también se modernizan.

