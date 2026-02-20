Alfonso Arús, al viral de la influencer que pierde 140.000 seguidores tras fallarle su filtro: "¡Qué mala suerte!"

En Aruser@s, Alfonso Arús analiza con humor cómo un fallo de filtro dejó al descubierto la verdadera cara de una influencer, provocando una masiva pérdida de seguidores y un debate sobre la realidad frente a la inteligencia artificial en las redes.

Alfonso Arús presenta en 'Gambazos' el viral de la influencer que ha perdido 140.000 seguidores tras fallarle su filtro y mostrar su verdadera cara. Cada vez es más habitual adivinar si alguien está usando filtro o no, ya que la precisión con la que están hechas estas herramientas crean rostros irreales. Un debate que también ha llegado al plató de Aruser@s.

Todo comenzó cuando una mujer estaba haciendo un directo con un filtro que le mostraba un rostro angelical, joven y sin ninguna imperfección. De forma inesperada, el filtro falló y mostró su verdadero rostro. El resultado: una pérdida masiva de seguidores. "¡Qué mala suerte!", bromea el presentador del programa.

"Está mucho mejor sin filtro, lo otro parecía una muñeca", asegura la tertuliana María Moya, algo en lo que coincide Alba Gutiérrez: "Muchas veces tienes que mirar dos veces las cuentas para ver si no es inteligencia artificial". "Es sintomático que 140.000 personas hayan huido", alucina Alfonso Arús, a lo que María Moya añade: "Así te das cuenta de la calidad de seguidores que tienes".

