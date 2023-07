"No me interesa lo más mínimo. Siempre digo lo mismo, pero acabo hablando de la boda de Tamara (Falcó) e Íñigo Onieva. A mí me parece una falta de respeto que te requisen el móvil. Me están llamando directamente destrozador de exclusivas", estalla Alfonso Arús en Aruser@s, tan solo un día antes del evento más esperado del año.

La pareja ha impuesto una serie de normas a sus invitados y entre ellos, destaca la medida de que nadie podrá llevar consigo su teléfono móvil. "Yo prefiero que no me inviten", insiste el presentador. "Nadie es nadie para prohibirle a una persona tener su teléfono", opina. Marc Redondo cree que es importante no separarse del móvil en ciertos casos, como si se está cuidando a una persona enferma.

"Ese argumento que sostienen algunas cadenas televisivas, diciendo 'es que lo hacen para que después la gente pueda bailar tranquilamente, para que lo hagan de forma desinhibida, para que no se sientan presionados...'. ¡Como si en sus fiestas luego no aparecieran imágenes de gente besándose! Yo ya sé lo que me digo", sostiene 'el búfalo de las mañanas'. Para él, esto es "lo más cutre". "Es una gente que no necesita el dinero, que va sobradísima de pasta".

Según informa Tatiana Arús, habrá una habitación en la que podrán consultarse los smartphones y "todos los invitados han recibido un mail con todas las cosas que van a tener que acatar". Además, "van a haber cámaras. Vas a poder hacer fotografías, pero con dispositivos que ellos faciliten", explica la colaboradora.

"Lo que es una pena es que, un evento que es tan bonito, que es para compartir, para tener esas vivencias, tú seas ahí un mero espectador, como cuando en los belenes pones los pastorcillos para hacer bulto", bromea Angie Cárdenas.