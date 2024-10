De vez en cuando salen vídeos fallidos que demuestran que las publicaciones en redes sociales no son la realidad. Una mujer quiere grabarse un vídeo en el mar diciendo que le encanta la playa pero un ola le arruina el momento.

"Me encanta la playa porque todo es paz", intenta decir la joven en el vídeo, porque justo cuando va a decir la palabra 'paz' una masa de agua la arrastra tirándola al suelo, pero la mujer no se rinde, se levanta y sigue grabando. En la segunda parte del vídeo, se puede apreciar en el sonido que al teléfono le ha entrado mucha agua, pero ella lo vuelve a intentar. "Me encanta la playa", dice esta vez antes de que una ola la arrolle por la espalda.

"En la segunda ola perdemos la señal ya", comenta David Broca tras ver las imágenes, mientras que María Moya se siente representada por lo que le ocurre hasta esta mujer.