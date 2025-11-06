Una mujer abre debate en redes por las restricciones alimentarias en los colegios: "No pueden decidir por los padres"

Una tiktoker denuncia en redes la prohibición de ciertos alimentos en las meriendas escolares tras ver un vídeo viral de un padre preparando un bocadillo de chocolate para su hijo.

El debate sobre si los colegios deben imponer normas estrictas sobre la comidavuelve a encenderse en el plató de Aruser@s. "¿Es normal que en los colegios se prohíba llevar cierto tipo de comida?", se pregunta Elena, desde su cuenta '@elenayfamiolyy'.

La creadora de contenido expone su opinión tras ver el vídeo en el que un padre preparaba una merienda con un bocadillo de chocolate para su hijo se hiciera viral. Según cuenta, en los comentarios, muchos usuarios cuestionaban si el colegío le permitía ese tipo de alimento, lo que abrió un intenso debate en redes.

"No veo normal que un colegio solo te deje llevar fruta. Una cosa es que te den recomendaciones o pautas como: 'lunes, bocadillo', 'martes, lácteos'...Pero de ahí a decir que solo pueden llevar fruta, ¡eso es cosa de los padres! Haciendo esto lo que conseguimos es todo lo contrario", afirma Elena.

"Hay niños a los que no les dejan comer chocolate y, cuando tienen la oportunidad, se atiborran con una ansiedad que no es buena", añade.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores discutieron sobre el tema. "Algunos expertos señalan que cuanto más prohíbas, más lo deseas", señala el presentador Alfonso Arús. Mientras que Alba Gutiérrez apoya el 'tip' que propone Elena sobre "limitar por día qué llevar".

