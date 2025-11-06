Truco de Aruser@s para limpiar de manera rápida y eficaz tu freidora de aire en 3 minutos

En Aruser@s, vuelve la sección de los 'consejitos' para los espectadores. Aquí puedes ver cómo limpiar rápidamente tu 'Airfryer' con tan solo tres cosas: bicarbonato, una cucharada de lavavajillas y agua hirviendo.

Alfonso Arús presenta en Aruser@s un 'trucazo' para los más perezosos de la limpieza. Y es que, por mucho que nos guste utilizar nuestra freidora de aire, limpiarla es una tarea que dejamos muchas veces a cargo de otra persona.

Por ello, en Aruser@s te muestran un rápido y eficaz método para dejar tu 'Airfryer' como nuevo y con tan solo tres cosas.

El ritual consiste en poner un poco de bicarbonato, una cucharada de lavavajillas y agua hirviendo en el interior y programarlo a 160 grados durante dos minutos. Cuando pase el tiempo, quitarás el jabón restante con agua tibia y ya lo tendrás listo para utilizar.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores aprueban este trucazo.

