La chica que protagoniza este vídeo viral de TikTok enseña una lección vital muy valiosa que seguramente ni siquiera llegabas a sospechar. "Estaba pasando el control de seguridad en el aeropuerto y había una maleta y yo le dije al señor 'hay una maleta aquí y no es mía' y la levanté", comienza a narrar.

El policía se alarmó ante ese gesto. "Me preguntó que si era mía y yo le dije que no. Me preguntó, '¿quién la tocó?'". Justo en ese momento apareció una persona reclamando su maleta, pero el agente consideró que debía darle un consejo a la joven que graba el vídeo.

"Nunca toques nada que no sea tuyo y, sobre todo, antes de pasar el control. Nunca sabes lo que puede llevar y en caso de que tú lo toques, aunque no sea tuya, depende de lo que lleve pueden inculparte incluso a ti", advertía. "Y si llevaba drogas o cualquier sustancia, te impregna, te hacen el control aleatorio y tienes un problema muy grande, ¿eh?", añade Angie Cárdenas.