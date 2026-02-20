Ahora

Mónika Vergara, de "la inteligencia de los Borbones": "Elena es más 'borbona', Cristina es más griega en cuanto a inteligencia"

"La infanta Elena es mucho más 'borbona' en cuanto a gustos y a cercanía, como su padre, mientras que la infanta Cristina es más de la familia de Grecia en cuanto a gustos e inteligencia", afirma Mónika Vergara.

Alfonso Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia el "zasca" de Mónika Vergara a "la inteligencia de los Borbones". La periodista ha afirmando en el plató de 'Estando contigo' que "la infanta Elena siempre hemos dicho que es mucho más 'borbona' en cuanto a gustos y a cercanía e imagen a su padre mientras que la infanta Cristina es más de la familia de Grecia".

Vergara asegura que la infanta Cristina tira más para la familia de su madre, la griega: "Es más de Grecia en cuanto a imagen, gustos musicales y a cuanto inteligencia". Tras escucharla, Alfonso Arús analiza el 'dardo' en el plató: "Si el inteligente es uno, el otro es menos inteligente".

"En las cualidades borbonas no ha metido inteligencia, lo ha metido en la otra", señala, por su lado, Alba Gutiérrez, en el plató, donde Alfonso Arús destaca que "ha metido cercanía y campechanía en las cualidades de los Borbones".

