Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s las duras palabras de Miguel Bosé en un documental. "Muchos dicen que he sido un demente, los maldigo, ojalá dios les fulmine a todos", ha afirmado rotundo el cantante. "Qué miedo", destacan desde el plató del programa, donde se preguntan si es Miguel o es Bosé.

Por otro lado, Miguel Bosé también se queja de que le critiquen por ir en contra de las vacunas: "Puedes decir que no crees en dios, pero no puedes decir que no crees en las vacunas, manda huevos". El artista realiza estas duras declaraciones en un documental que se emitirá, previsiblemente, en septiembre.