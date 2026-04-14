Ahora

Debate en Aruser@s

"Una mesa, una cuenta": cada vez más restaurantes se niegan a cobrar por separado, pero... ¿tienen razón?

El debate se desata en Aruser@s. ¿Deberían los restaurantes estar obligados a cobrar por separado a cada comensal de una misma mesa por separado? Muchos de ellos se han negado y los colaboradores dan su opinión al respecto.

"Una mesa, una cuenta": cada vez más restaurantes se niegan a cobrar por separado, pero... ¿tienen razón?

Lo hemos visto en redes: cada vez más restaurantes se niegan a cobrar por separado a los comensales de una misma mesa. Pero, ¿deberían estar obligados a hacerlo? "Yo creo que es un engorro para la contabilidad. Si yo fuera el dueño del establecimiento, preferiría que pagaran con una sola tarjeta", sentencia Alfonso Arús en Aruser@s, mientras que Angie Cárdenas cree que lo único que tienen que hacer es cuadrar caja. Los colaboradores no se olvidan de quienes acaban peleando por haber comido a medias un plato... sin que eso se refleje de igual manera en sus bolsillos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez, sobre la causa del juez Peinado contra su mujer: "Pido a la Justicia que haga justicia. El tiempo va a poner todo en su sitio"
  2. Trump dice que Irán "quiere un acuerdo a toda costa" tras arrancar su contrabloqueo a Ormuz entre amenazas y un derecho internacional olvidado
  3. Ni Rajoy ni 'El Barbas' ni 'El Asturiano' entran a la 'kitchen': su relato exculpatorio desde que estalló la operación parapolicial
  4. "Putas" por enemistad y efectivo para encubrir a los amigos de Koldo ante sus mujeres: las contradicciones de Uriz para desvincularse de la trama
  5. Los frentes de Magyar para recuperar Hungría tras Orbán: apuesta por Europa mientras obvia las leyes homófobas
  6. Japón va a por los osos: el plan para cazar 10.000 especímenes tras sus ataques contra humanos