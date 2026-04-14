"Una mesa, una cuenta": cada vez más restaurantes se niegan a cobrar por separado, pero... ¿tienen razón?

El debate se desata en Aruser@s. ¿Deberían los restaurantes estar obligados a cobrar por separado a cada comensal de una misma mesa por separado? Muchos de ellos se han negado y los colaboradores dan su opinión al respecto.

Lo hemos visto en redes: cada vez más restaurantes se niegan a cobrar por separado a los comensales de una misma mesa. Pero, ¿deberían estar obligados a hacerlo? "Yo creo que es un engorro para la contabilidad. Si yo fuera el dueño del establecimiento, preferiría que pagaran con una sola tarjeta", sentencia Alfonso Arús en Aruser@s, mientras que Angie Cárdenas cree que lo único que tienen que hacer es cuadrar caja. Los colaboradores no se olvidan de quienes acaban peleando por haber comido a medias un plato... sin que eso se refleje de igual manera en sus bolsillos.

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