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"¿Es vegetariano?": el CEO de McDonald's desata las burlas por su forma de promocionar su nueva hamburguesa... con un mordisquito

El CEO de McDonald's se ha convertido en viral por darle un bocado a su nueva hamburguesa para promocionarla... y lo único que ha conseguido es que lo critiquen a través de las redes. "De lo que hablamos es del ridículo que ha hecho", sentencia Alfonso Arús en Aruser@s.

"¿Es vegetariano?": el CEO de McDonald's desata las burlas por su forma de promocionar su nueva hamburguesa... con un mordisquito

Apostamos a que Chris Kempczinski, el CEO de McDonald's, no imaginaba que iba a provocar tanta polémica con un solo mordisco a una hamburguesa. El empresario ha intentado promocionar su nuevo producto y lo único que ha conseguido, según Alfonso Arús en Aruser@s, es hacer el ridículo. Entre los colaboradores del programa de laSexta hay opiniones para todos los gustos: desde quien piensa que puede ser vegano a quien cree que, al final, la jugada no le ha salido tan mal al convertirse en viral. Pero, por si fuera poco, aún queda el show de los nuggets.

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