'El chico de las musarañas' no tiene nada que ver con lo que Aless Lequioescribió antes de morir, o al menos eso es lo que afirma su padre, Alessandro Lequio, sobre el libro que su hijo dejó a medias antes de morir y que ahora ha sido publicado tras haber sido finalizado por Ana Obregón.

En la rueda de prensa de presentación que se celebró ayer, además de hablar sobre esta novela, su hijo y su fase de duelo, la artista y coautora ha dedicado unas palabras para su expareja y padre de su hijo, además de abuelo de Ana Sandra, la niña que nació por vientre de alquiler y que es hija biológica de Aless.

"Alessandro, hace un mes que no me escribes ni nada, entonces, no sé lo que te pasa. Pero bueno, decirte que tu nieta te está esperando en casa, porque es tu familia y porque está deseando conocer a su abuelo", ha dicho ante la prensa Ana Obregón.