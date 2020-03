"Yo me quedo en casa", ese es el consejo que muchos famosos italianos difunden en redes para intentar frenar los contagios de coronavirus.

El cantautor Tiziano Ferro ha versionado desde su casa el tema 'Someone you loved' del británico Lewis Capaldi y ha lanzado en sus redes un mensaje concienciador. "Escuchemos las directivas. No es fácil pero la situación es crítica en todo el mundo", ha comentado.

Lo mismo que Nek. El artista, a través de su perfil de Instagram, ha lanzado un vídeo en el que pide a los jóvenes que tengan cuidado de no acercarse a la gente mayor, el principal grupo de riesgo.

Laura Pausini es otra grande de la música italiana que ha difundido en sus redes sociales una publicación acompañada del hashtag #iorestoacasa, intentando así frenar la crisis del coronavirus.

